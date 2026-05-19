В Китае поставили точку в заявлениях Си Цзиньпина о Путине и СВО

Утверждения The Financial Times, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы сказал президенту США Дональду Трампу, будто российский лидер Владимир Путин может пожалеть о начале военной операции на Украине, являются «чистой выдумкой», заявил представитель китайского МИД Го Цзякунь. По его словам, цель публикации — вбить клин между Москвой и Пекином, передает Xinhua.

Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой, — подчеркнул дипломат.

Как писало издание со ссылкой на несколько источников, заявление Си Цзиньпина якобы прозвучало во время недавних переговоров с Трампом в Пекине. Газета отмечала, что прежде китайский канцлер так не комментировал конфликт на Украине.