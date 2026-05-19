19 мая 2026 в 03:04

Путин высказался о дружбе с Си Цзиньпином перед визитом в Китай

Си Цзиньпин и Владимир Путин Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин перед визитом в Пекин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом, передает пресс-служба Кремля. Глава государства сообщил, что рад вновь посетить Китай по приглашению лидера страны.

Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне — важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала, — сказал Путин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru заявил: переговоры лидеров России и Китая будут принципиально отличаться от встречи последнего с главой США Дональдом Трампом. По его словам, между президентом РФ и председателем КНР сложилось гораздо более глубокое понимание.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Китая представляют собой очень разноплановую картину. По его словам, страны активно развивают диалог в области образования и торгово-экономического взаимодействия.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

