Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 03:22

«Мы не дружим против кого-либо»: Путин о сотрудничестве РФ и КНР

Путин заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо, заявил в своем видеообращении перед визитом в КНР президент России Владимир Путин. Он отметил, что страны работают на мирное дело и в сторону всеобщего процветания, а также вносят весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем.

Мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания, — подчеркнул Путин.

Он отметил, что именно так государства скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Россия и Китай активно работают по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур. По словам Путина, такая совместная работа позволяет вносить значимый вклад в решение актуальных мировых и региональных проблем.

Ранее российский лидер назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. Глава государства сообщил, что рад вновь посетить Китай по приглашению китайского лидера.

Власть
Россия
Китай
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 70 тыс. европейцев въехали в Россию с начала года
В Госдуме оценили шансы ВСУ на новое контрнаступление
Посольство РФ в Норвегии заявило, что Россия не угрожает в Арктике
Врач развеяла опасное заблуждение о масках из огурцов и лимонов
В аэропортах Ярославля и Москвы ввели временные ограничения
ЕС подозревают в причастности к делу Ермака
«Под прицелом Байдена»: в МИД РФ рассказали о биолабораториях на Украине
Лаборатории США на Украине признали опасными для миллионов людей
Морпехи за месяц уничтожили более 150 БПЛА ВСУ под Добропольем
«Мы не дружим против кого-либо»: Путин о сотрудничестве РФ и КНР
Названы самые полезные виды спорта при гипертонии
Путин высказался о том, что особенно ценит в Китае
Товарооборот России и Китая превысил $200 млрд
Путин высказался о дружбе с Си Цзиньпином перед визитом в Китай
Путин назвал отношения с Китаем беспрецедентными
Крах «Грузинского легиона»: зачем Киев избавляется от иностранных наемников
Посольство Италии ответило на слухи о новых правилах по визам для россиян
Конгрессу США показали тревожный доклад по Украине
В России оценили заявление Литвы о нападении на Калининград
ПВО отразила ночную попытку атаки на Москву
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.