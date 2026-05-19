«Мы не дружим против кого-либо»: Путин о сотрудничестве РФ и КНР

Дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо, заявил в своем видеообращении перед визитом в КНР президент России Владимир Путин. Он отметил, что страны работают на мирное дело и в сторону всеобщего процветания, а также вносят весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем.

Мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания, — подчеркнул Путин.

Он отметил, что именно так государства скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Россия и Китай активно работают по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур. По словам Путина, такая совместная работа позволяет вносить значимый вклад в решение актуальных мировых и региональных проблем.

Ранее российский лидер назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. Глава государства сообщил, что рад вновь посетить Китай по приглашению китайского лидера.