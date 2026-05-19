Товарооборот России и Китая превысил $200 млрд

Продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов, — отметил Путин.

Также перед визитом в Пекин российский лидер назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. Глава государства сообщил, что рад вновь посетить Китай по приглашению китайского лидера.

До этого Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. По его словам, это выражается в готовности стран поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Путин также отметил, что Москва с уважением относится к истории и культурному наследию Китая, передает пресс-служба Кремля. Он подчеркнул важность гуманитарного взаимодействия между двумя государствами и чтобы народы двух государств становились ближе.