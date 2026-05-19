В России оценили заявление Литвы о нападении на Калининград Мишин назвал истерикой слова главы МИД Литвы Будриса о нападении на Калининград

В Калининградской области назвали истерикой слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, сообщил ТАСС зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку заксобрания Калининградской области Евгений Мишин. По его словам, призыв литовского дипломата а к НАТО атаковать Калининград связан с внутренними проблемами соседнего государства.

То государство, которое фактически находится в истерике, по-другому не скажешь. Они готовы бросить 70-80% средств своего внутреннего бюджета на расширение военного альянса и присутствие. Тут можно сказать, что это какая-то истерика вокруг нас. И абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства, — заявил Мишин.

Ранее сообщалось, что британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 провел полет вдоль границ Калининградской области и Белоруссии. Самолет вылетел с базы Лоссимут в Шотландии.

Кроме того, страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии, связанные с возможной изоляцией Калининградской области, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Он подчеркнул, что речь идет о практических действиях, связанных с логистикой и транспортными маршрутами в регионе.