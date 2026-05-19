Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 02:36

В России оценили заявление Литвы о нападении на Калининград

Мишин назвал истерикой слова главы МИД Литвы Будриса о нападении на Калининград

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Калининградской области назвали истерикой слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, сообщил ТАСС зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку заксобрания Калининградской области Евгений Мишин. По его словам, призыв литовского дипломата а к НАТО атаковать Калининград связан с внутренними проблемами соседнего государства.

То государство, которое фактически находится в истерике, по-другому не скажешь. Они готовы бросить 70-80% средств своего внутреннего бюджета на расширение военного альянса и присутствие. Тут можно сказать, что это какая-то истерика вокруг нас. И абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства, — заявил Мишин.

Ранее сообщалось, что британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 провел полет вдоль границ Калининградской области и Белоруссии. Самолет вылетел с базы Лоссимут в Шотландии.

Кроме того, страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии, связанные с возможной изоляцией Калининградской области, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Он подчеркнул, что речь идет о практических действиях, связанных с логистикой и транспортными маршрутами в регионе.

Регионы
Калининградская область
Литва
Калининград
нападения
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался о том, что особенно ценит в Китае
Товарооборот России и Китая превысил $200 млрд
Путин высказался о дружбе с Си Цзиньпином перед визитом в Китай
Путин назвал отношения с Китаем беспрецедентным
Крах «Грузинского легиона»: зачем Киев избавляется от иностранных наемников
Посольство Италии ответило на слухи о новых правилах по визам для россиян
Конгрессу США показали тревожный доклад по Украине
В России оценили заявление Литвы о нападении на Калининград
ПВО отразила ночную попытку атаки на Москву
Раненый боец ВС РФ в одиночку сорвал атаку группы ВСУ
Врач назвала вредную привычку, чреватую перееданием
США расширили подготовку военных ВСУ в Европе
Snickers возвращается в Россию
Россиян предупредили о новых схемах обмана с семенами
В США хотят изменить статус военного присутствия в Гренландии
Что скрывают опытные путешественники: главные секреты одиночных поездок
В ООН ограничивают доступ для свидетелей преступлений на Украине
Греция потребовала от Украины отозвать беспилотные катера от побережья
Аэропорт Краснодара неожиданно закрылся
Трамп заявил, что США ждут от Ирана письменного отказа от ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.