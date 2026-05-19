Раненый боец ВС РФ в одиночку сорвал атаку группы ВСУ Минобороны России: боец ВС РФ Мастенков в одиночку уничтожил троих военных ВСУ

Российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку вступил в бой с группой ВСУ и сорвал атаку противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Бойцу удалось уничтожить троих украинских военных и вынудить остальных отступить.

Мастенков, используя особенности рельефа местности, скрытно подобрался к вражеской группе и произвел выстрел из подствольного гранатомета, уничтожив двух боевиков. Продолжая вести огонь из стрелкового оружия, Константин уничтожил еще одного военнослужащего ВСУ, заставив других отступить, — сказано в сообщении.

Во время боя российский штурмовик получил ранение, однако отказался от эвакуации. Благодаря его действиям опорный пункт удалось удержать без потерь среди личного состава, подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские военнослужащие впятером освободили село Приволье в Донецкой Народной Республике. Заместитель командира взвода с позывным «Туман» рассказал, что операции предшествовала работа разведчиков. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.