19 мая 2026 в 01:35

Трамп заявил, что США ждут от Ирана письменного отказа от ядерного оружия

Соединенные Штаты ждут от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии намерений создавать ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Глава Белого дома выразил уверенность, что существуют хорошие шансы на достижение договоренности с Ираном.

Последнее, о чем они думают, — это ядерное оружие. Теперь они должны это облечь в письменную форму, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп приказал военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран. По его словам, операция может быть начата, в случае если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения, но конкретных сроков не назвал.

До этого США выдвинули Ирану пять встречных условий, необходимых для продолжения процесса урегулирования двустороннего конфликта. Вашингтон отказался выплачивать Ирану какие-либо компенсации за ущерб, нанесенный в ходе бомбардировок. Чтобы проводить переговоры с Тегераном, Белый дом согласился приостановить действие санкций против иранской нефти. Несмотря на смягченную позицию, стороны все еще находятся в конфронтации.

