19 мая 2026 в 01:18

Американская разведка оценила удары ВСУ по территории России

Разведка США заявила о беспорядочности ударов ВСУ по России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Американская военная разведка пришла к выводу, что удары ВСУ по территории России носят беспорядочный характер, следует из отчета на сайте Пентагона. В докладе для Конгресса США говорится, что такие атаки не оказывают существенного влияния на способность ВС РФ проводить военные операции.

Документ был подготовлен генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию. В отчете анализируется период с 1 января по 31 марта 2026 года.

Ранее ВСУ начали наносить комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. Массированной атаке беспилотников подверглась Каменка-Днепровская, где в результате удара нескольких БПЛА по дому пострадал мирный житель 1982 года рождения — у него множественные осколочные ранения ног.

До этого в ДНР в результате атак ВСУ погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести. Ранее Пушилин заявил: в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
