18 мая 2026 в 23:09

На Украине мобилизация в ВСУ дошла до психбольниц

В Виннице ВСУ мобилизовали инвалида из психоневрологической больницы

В Виннице мужчину мобилизовали во время прохождения стационарного лечения в психоневрологической больнице, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Пациент был официально признан инвалидом, уточнили в источнике.

В Виннице мужчину мобилизовали, забрав его с территории Винницкой областной клинической психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на стационарном лечении, — сказано в сообщении.

Ранее житель Тернополя, оставшийся недовольным качеством ремонта своего автомобиля, сдал сотрудников автосервиса представителям территориального центра комплектования. По полученным данным, украинские военкомы оперативно отреагировали на поступивший вызов и прибыли по указанному адресу. Они без труда проникли на закрытую охраняемую территорию мастерской и сразу мобилизовали нескольких работавших там специалистов.

До этого в украинском городе Измаиле местные жители, предположительно, являющиеся представителями цыганской диаспоры, дали жесткий отпор сотрудникам ТЦК и выдворили их из населенного пункта. Мужчины на мотоциклах устроили за ними погоню по проселочной дороге.

На Украине мобилизация в ВСУ дошла до психбольниц
