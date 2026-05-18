18 мая 2026 в 22:46

Россиянина задержали на Пхукете с крупной партией наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Пхукете полиция Таиланда задержала 29-летнего россиянина после проверки автобуса на контрольно-пропускном пункте, передает Phuket News. Правоохранители обнаружили у мужчины крупную партию наркотиков, отметили в источнике.

Во время досмотра пассажир вел себя подозрительно и заметно нервничал. Также уточняется, что мужчина пытался отодвинуть сумку под сиденьем подальше от сотрудников полиции.

По информации правоохранителей, задержанным оказался гражданин России Матвей Г. После задержания его передали следователям для дальнейшего расследования дела.

Ранее сотрудники УФСБ России по Астраханской области успешно ликвидировали масштабный межрегиональный канал поставок наркотических средств в особо крупном размере. Все задержанные фигуранты, причастные к организации незаконного трафика, уже заключены под стражу.

До этого в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков. В арендованной квартире на улице Маршала Захарова задержали 37-летнего распространителя, у которого изъяли весы, упаковку и пять готовых закладок. Также в ходе обыска обнаружили два пакета и две керамические емкости с запрещенными веществами.

