Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи в Москве обратился к высокому представителю генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу с призывом незамедлительно отреагировать на гонения против канонической православной церкви на Украине, передает пресс-служба ведомства. Глава МИД выразил надежду, что организация под его руководством внесет вклад в нейтрализацию острых вызовов современности.

— говорится в сообщении.

Ранее Волынский областной ТЦК назвал правомерными действия своих сотрудников после конфликта с представителями канонической Украинской православной церкви, в ходе которого был избит митрополит Владимир. Инцидент произошел 7 мая.

До этого глава Православной церкви Украины Епифаний Думенко провел встречу с представителями «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным источника, стороны обсуждали вопросы взаимодействия, в том числе карательные акции против прихожан УПЦ.