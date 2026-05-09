09 мая 2026 в 20:25

Нацистов «Азова» захотели натравить на православных украинцев

На Украине «Азов» обсудил с раскольниками карательные акции против прихожан УПЦ

Фото: Социальные сети
Глава Православной церкви Украины Епифаний Думенко провел встречу с представителями «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, стороны обсуждали вопросы взаимодействия, в том числе карательные акции против прихожан УПЦ.

Руководитель ПЦУ Епифаний Думенко провел встречу с националистами «Азова», в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимодействия и совместные акции на территории Киево-Печерской лавры по «противодействию российскому влиянию», — рассказал источник.

Ранее конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна заявила о планах обратиться к Ватикану в связи с сообщениями о захвате храмов и преследовании православных верующих на Украине. Она сообщила, что получила от православных христиан из села Кузьмин на западе Украины видеообращение с просьбой о помощи и защите.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук между тем заявил, что президент Украины Владимир Зеленский организует в стране геноцид. Поводом для его высказывания стало преследование митрополита Святогорского Арсения и жесткое обращение с ним в ходе судебных заседаний.

