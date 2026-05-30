Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Какие растения нельзя выращивать на участке: полный список для дачников

Борщевик Сосновского Борщевик Сосновского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сезон открыт: дачники вернулись на свои участки и начали приводить землю в порядок после зимы, готовя грядки к посадкам. Однако в 2026 году привычные работы могут обернуться крупным штрафом, так как некоторые растения запрещены к выращиванию. NEWS.ru рассказывает, какую флору нужно немедленно уничтожить, чтобы хозяин не получил штраф.

Что нельзя выращивать: новые штрафы для всех собственников

Главное изменение для дачников в 2026 году — вступление в силу федерального закона № 294-ФЗ с 1 марта. Теперь каждый правообладатель земли (владельцы участков в СНТ, ИЖС и просто дачники) обязан уничтожать инвазивные растения на своем участке. Об этом NEWS.ru рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

«Раньше эта обязанность касалась только сельскохозяйственных угодий. Теперь — всех собственников вне зависимости от категории и назначения земли», — пояснила эксперт.

Конкретный перечень опасных растений утверждается в каждом регионе отдельно, но в большинстве субъектов в него входят:

  • борщевик Сосновского;
  • клен ясенелистный (американский);
  • золотарник канадский;
  • люпин многолистный;
  • амброзия полыннолистная;
  • горчак ползучий;
  • паслен колючий.

Штрафы предусмотрены ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ: для физических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

«Чтобы не получить предписание, достаточно до конца сезона скосить или выкорчевать запрещенные растения и сфотографировать результат — это зафиксирует факт исполнения обязанности», — посоветовала Пшеничникова.

Клен ясенелистный (американский) Клен ясенелистный (американский) Фото: Shutterstock/FOTODOM

За какие растения грозит реальный срок

Выращивание шалфея предсказателей запрещено, поскольку он относится к числу растительных наркотиков, напомнил NEWS.ru адвокат Константин Кудряшов. Уголовная ответственность за культивирование шалфея предсказателей наступает по ст. 231 УК РФ:

  • от 10 растений — штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов либо ограничение/лишение свободы до двух лет;
  • от 100 кустов — лишение свободы до восьми лет.

Даже одно наркосодержащее растение выращивать запрещено. Выращивание от одного до девяти кустов — это уже административное правонарушение (ст. 10.5.1 КоАП РФ), которое повлечет за собой штраф в размере 3–5 тыс. рублей или арест до 15 суток. В случае с коноплей порог уголовной ответственности начинается от 20 кустов, крупный размер — от 330 кустов.

Когда сорняк может стать проблемой

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Жаров Группа», члена-корреспондента РАЕН адвоката по экологическим делам Евгения Жарова, отвечать придется и в том случае, если запрещенные растения выросли сами, а собственник не знал об их статусе.

«Настоятельно рекомендую немедленно провести ревизию участков на предмет любой дикорастущей флоры, вызывающей сомнения, и внимательно изучить региональные списки инвазивных растений», — посоветовал собеседник NEWS.ru.

Юрист «Легес Бюро» Наталия Скрябина добавила, что перечень запрещенных к выращиванию наркосодержащих и психотропных растений утвержден постановлением правительства РФ № 934 от 27.11.2010 (изменения вносились в 2024 году). Например, выращивание двух и более кактусов, содержащих мескалин, уже считается культивированием в крупном размере. В перечень также входят любые грибы с псилоцибином и псилоцином (психоактивные вещества).

Люпин многолистный Люпин многолистный Фото: Karl F. Schöfmann/imagebroker.com/Global Look Press

Чем опасно незнание запрещенных растений

Многие дачники даже не подозревают, что их любимые декоративные растения — вне закона, отмечают эксперты.

«Многие высаживают ипомею трехцветную (обычный вьюнок для украшения забора), не зная, что она внесена в список запрещенных наркосодержащих культур. Туда же входят снотворный мак, шалфей предсказателей, гармала обыкновенная, голубой лотос и мимоза хостилис», — перечислила Наталия Пшеничникова.

Наталия Скрябина уточнила ситуацию с кленом ясенелистным (американским). Правонарушением считается не само наличие дерева, а бездействие владельца, если клен бесконтрольно разрастается и дает поросль, которая не уничтожается. Сначала уполномоченные органы выдают предписание со сроком устранения и только при его неисполнении наступает ответственность, утверждает она. Другие виды клена под запрет не подпадают. Одиночное дерево при условии контроля обычно не образует состава правонарушения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Анна Акимова
