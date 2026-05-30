Какие растения нельзя выращивать на участке: полный список для дачников

Сезон открыт: дачники вернулись на свои участки и начали приводить землю в порядок после зимы, готовя грядки к посадкам. Однако в 2026 году привычные работы могут обернуться крупным штрафом, так как некоторые растения запрещены к выращиванию. NEWS.ru рассказывает, какую флору нужно немедленно уничтожить, чтобы хозяин не получил штраф.

Что нельзя выращивать: новые штрафы для всех собственников

Главное изменение для дачников в 2026 году — вступление в силу федерального закона № 294-ФЗ с 1 марта. Теперь каждый правообладатель земли (владельцы участков в СНТ, ИЖС и просто дачники) обязан уничтожать инвазивные растения на своем участке. Об этом NEWS.ru рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

«Раньше эта обязанность касалась только сельскохозяйственных угодий. Теперь — всех собственников вне зависимости от категории и назначения земли», — пояснила эксперт.

Конкретный перечень опасных растений утверждается в каждом регионе отдельно, но в большинстве субъектов в него входят:

борщевик Сосновского;

клен ясенелистный (американский);

золотарник канадский;

люпин многолистный;

амброзия полыннолистная;

горчак ползучий;

паслен колючий.

Штрафы предусмотрены ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ: для физических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

«Чтобы не получить предписание, достаточно до конца сезона скосить или выкорчевать запрещенные растения и сфотографировать результат — это зафиксирует факт исполнения обязанности», — посоветовала Пшеничникова.

Клен ясенелистный (американский) Фото: Shutterstock/FOTODOM

За какие растения грозит реальный срок

Выращивание шалфея предсказателей запрещено, поскольку он относится к числу растительных наркотиков, напомнил NEWS.ru адвокат Константин Кудряшов. Уголовная ответственность за культивирование шалфея предсказателей наступает по ст. 231 УК РФ:

от 10 растений — штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов либо ограничение/лишение свободы до двух лет;

от 100 кустов — лишение свободы до восьми лет.

Даже одно наркосодержащее растение выращивать запрещено. Выращивание от одного до девяти кустов — это уже административное правонарушение (ст. 10.5.1 КоАП РФ), которое повлечет за собой штраф в размере 3–5 тыс. рублей или арест до 15 суток. В случае с коноплей порог уголовной ответственности начинается от 20 кустов, крупный размер — от 330 кустов.

Когда сорняк может стать проблемой

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Жаров Группа», члена-корреспондента РАЕН адвоката по экологическим делам Евгения Жарова, отвечать придется и в том случае, если запрещенные растения выросли сами, а собственник не знал об их статусе.

«Настоятельно рекомендую немедленно провести ревизию участков на предмет любой дикорастущей флоры, вызывающей сомнения, и внимательно изучить региональные списки инвазивных растений», — посоветовал собеседник NEWS.ru.

Юрист «Легес Бюро» Наталия Скрябина добавила, что перечень запрещенных к выращиванию наркосодержащих и психотропных растений утвержден постановлением правительства РФ № 934 от 27.11.2010 (изменения вносились в 2024 году). Например, выращивание двух и более кактусов, содержащих мескалин, уже считается культивированием в крупном размере. В перечень также входят любые грибы с псилоцибином и псилоцином (психоактивные вещества).

Люпин многолистный Фото: Karl F. Schöfmann/imagebroker.com/Global Look Press

Чем опасно незнание запрещенных растений

Многие дачники даже не подозревают, что их любимые декоративные растения — вне закона, отмечают эксперты.

«Многие высаживают ипомею трехцветную (обычный вьюнок для украшения забора), не зная, что она внесена в список запрещенных наркосодержащих культур. Туда же входят снотворный мак, шалфей предсказателей, гармала обыкновенная, голубой лотос и мимоза хостилис», — перечислила Наталия Пшеничникова.

Наталия Скрябина уточнила ситуацию с кленом ясенелистным (американским). Правонарушением считается не само наличие дерева, а бездействие владельца, если клен бесконтрольно разрастается и дает поросль, которая не уничтожается. Сначала уполномоченные органы выдают предписание со сроком устранения и только при его неисполнении наступает ответственность, утверждает она. Другие виды клена под запрет не подпадают. Одиночное дерево при условии контроля обычно не образует состава правонарушения.

