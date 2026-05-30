Ее лепестки как фарфор, расписанный акварелью: от нежно-розового до насыщенно-сиреневого. Сорт-чудо для подвесных кашпо

Петуния «ноксариум» (Petunia Noxarium) — это ампельная красавица, которая превращает балкон в сплошной цветущий водопад из мелких бусин-цветков. В отличие от крупноцветковых сортов, ее цветки мельче, но компенсируют это невероятной плотностью: куст усыпан сотнями «граммофончиков», создавая эффект кружевной подушки.

Растение формирует компактные, хорошо ветвящиеся ампельные кусты высотой 15–25 см, устойчивые к дождю и ветру: лепестки не рвутся и не теряют декоративности. Цветение длится с июня до заморозков. Окраска цветков нежно-розовая, сиреневая, фиолетовая, лавандовая и белая. Петуния предпочитает солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы. Идеальна для подвесных корзин, балконных ящиков и контейнеров.

