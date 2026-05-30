Поиски Асылханова: последние новости 30 мая, как мог вернуться на СВО

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 30 мая?

Как Асылханов мог вернуться на СВО

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля в Юрге. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу, но там так и не появился. Когда он не вернулся домой, жена военного забила тревогу.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что незадолго до пропажи Асылханов сел в автомобиль черного цвета, однако установить его номер не удалось. По факту исчезновения военного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По словам Валерии, Асылханов вернулся со службы более года назад, у него есть ранение — он передвигается на протезе. При этом мужчина «жил настоящим днем», вел активный образ жизни, не злоупотреблял алкоголем.

Алексей Асылханов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бывший следователь СК Василий Козлов предположил, что Асылханов мог вернуться в зону спецоперации через Ростов-на-Дону. По его словам, для обработки этой версии необходимо запросить сведения о совершении платежей банковской картой, поскольку, чтобы скрыть свое возвращение на фронт, мужчине потребовалось бы снять наличные.

«Для проверки данной версии необходимо запросить сведения о совершении платежей банковской картой Алексея на территории Ростова, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также направить запросы к оператором сотовой связи указанных территорий по факту регистрации сим-карт на имя Алексея, поскольку в зоне проведения СВО работу осуществляют иные операторы связи», — заявил Козлов.

Ранее супруга Асылханова отвергала версию о возвращении мужа в зону СВО, поскольку они ждут рождения ребенка.

«Он давно знал об этом. И он, и я очень ждали этого ребенка. Я верю, что с Лешей все хорошо и он вернется», — сообщила она.

Валерия также отмечала, что не получала никаких требований о выкупе. Соответствующей информации, по ее словам, не поступало и от правоохранительных органов.

Алексей Асылханов Фото: t.me/gumvd42*

«Сейчас что только не пишут, в том числе и то, что Лешу могли похитить с целью получения выкупа. Я в это не верю. Ни Следственный комитет, ни полиция об этом не сообщают. Вот если компетентные органы скажут, что это правда, тогда поверю», — добавила она.

На настоящий момент местонахождение Асылханова остается неизвестным. Сестра военного Рената рассказа, что не знает, какой основной версии исчезновения ее брата придерживается следствие.

«Никаких зацепок новых нет. Какая основная версия исчезновения брата у Следственного комитета, не знаю. Но город у нас маленький, и найти человека, как мне кажется, легко можно было бы. <...> Если честно, мы не знаем, что могло произойти с Лешей. Дай бог, что с ним все будет хорошо», — отметила она.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

