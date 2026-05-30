Силы ПВО уничтожили свыше 350 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 10 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, за этот же период подразделения ПВО успешно ликвидировали 352 беспилотных летательных аппарата противника в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, ВС РФ нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины. В Министерстве обороны указали, что использовалось высокоточное оружие, а также БПЛА. Огонь велся по объектам ТЭК, которые использовались для ВСУ. Все цели были поражены.

Ранее стало известно, что в Кировоградской области ракетному удару подверглась украинская авиабаза Канатово. Как уточнил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, удар нанесли с помощью крылатой ракеты Х-59/69, выпущенной с Су-34 или Су-35 над Запорожской областью. В Министерстве обороны не комментировали эту информацию.