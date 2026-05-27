Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 18:00

Добавила капусту, яйца и муку — через 15 минут капуста в кляре готова: хрустит и тает во рту, как курица

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Молодая капуста в кляре — очень даже хороший вариант для семейного обеда или ужина на скорую руку. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит капусту, но устал от скучных гарниров. Никакой возни — просто нарезал капусту, обмакнул в кляр и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные капустные оладьи с нежной, сочной серединой. Кляр делает их воздушными и золотистыми. Идеальны к мясу, картошке или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодой капусты, 2 яйца, 3 ст. ложки муки, соль, перец, растительное масло для жарки.

Капусту нарежьте небольшими соцветиями. Отварите в подсоленной воде 3–5 минут, откиньте на дуршлаг. В миске смешайте яйца, муку, соль и перец до однородности. Каждое соцветие обмакните в кляр и выложите на разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила капусту в кляре. Удивило то, что капуста осталась хрустящей, а кляр получился золотистым и воздушным. Даже дети, которые не любят капусту, ели с удовольствием. Кстати, вместо муки можно взять крахмал — кляр станет более хрустящим. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!

Проверено редакцией
Читайте также
Смешала шампиньоны и один огурчик — через 15 минут подаю салат «Летний вечер» с чесночной заправкой. Объедение, не меньше
Общество
Смешала шампиньоны и один огурчик — через 15 минут подаю салат «Летний вечер» с чесночной заправкой. Объедение, не меньше
Пирог с капустой и яйцом на сметане: нежный, сочный и очень вкусный — идеален к чаю
Общество
Пирог с капустой и яйцом на сметане: нежный, сочный и очень вкусный — идеален к чаю
Салат «Выручалочка» — частый гость на столе в сезон свежих огурцов и зелени: 5 минут, и готово
Общество
Салат «Выручалочка» — частый гость на столе в сезон свежих огурцов и зелени: 5 минут, и готово
Рулетики из баклажанов — прошлый век: готовлю по-французски, без жарки, с запеченной корочкой
Общество
Рулетики из баклажанов — прошлый век: готовлю по-французски, без жарки, с запеченной корочкой
Молодая капуста, томаты и сыр: все смешала — и вкусная закуска на столе. Хоть к картошечке, хоть к мясу
Общество
Молодая капуста, томаты и сыр: все смешала — и вкусная закуска на столе. Хоть к картошечке, хоть к мясу
капуста
ужины
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный гимнаст разбился в ДТП
Новорожденный ребенок впал в кому в роддоме Брянска
Политолог оценил шансы Шотландии выйти из состава Великобритании
Минздрав захотел поменять правила покупки лекарств
В ДТП в Ленобласти погибли три человека
Онколог призвал не сдавать генетические тесты «на всякий случай»
Министр образования раскрыл, как ИИ может изменить защиту дипломов
Мстительные горожане: пьяная пара мутузила школьника из-за хамства
Сын Золотовицкого побоялся обвинений в блате при поступлении во МХАТ
Эксперт рассказал, в каком направлении развивается российская онкология
Бундесвер примет на службу тараканов
В ФСБ оценили ситуацию с провокациями против России со стороны НАТО
Лихачев заявил о рекордном количестве атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Названа неочевидная цель создания оборонного союза Польши и Британии
Экс-начальника УГРО задержали за убийство 29-летней давности
Два человека стали жертвами удара дрона ВСУ по машине
Появились первые кадры визита Путина в Казахстан
В Кремле объяснили, с чем связаны дискуссии о выходе Армении из ЕАЭС
Россиянам рассказали, от чего на самом деле зависит прогноз при раке
Мягкие детали большого дома: как текстиль меняет восприятие пространства
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.