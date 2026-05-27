Добавила капусту, яйца и муку — через 15 минут капуста в кляре готова: хрустит и тает во рту, как курица

Молодая капуста в кляре — очень даже хороший вариант для семейного обеда или ужина на скорую руку. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит капусту, но устал от скучных гарниров. Никакой возни — просто нарезал капусту, обмакнул в кляр и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные капустные оладьи с нежной, сочной серединой. Кляр делает их воздушными и золотистыми. Идеальны к мясу, картошке или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодой капусты, 2 яйца, 3 ст. ложки муки, соль, перец, растительное масло для жарки.

Капусту нарежьте небольшими соцветиями. Отварите в подсоленной воде 3–5 минут, откиньте на дуршлаг. В миске смешайте яйца, муку, соль и перец до однородности. Каждое соцветие обмакните в кляр и выложите на разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила капусту в кляре. Удивило то, что капуста осталась хрустящей, а кляр получился золотистым и воздушным. Даже дети, которые не любят капусту, ели с удовольствием. Кстати, вместо муки можно взять крахмал — кляр станет более хрустящим. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!