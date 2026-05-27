Автор соцсети ОК запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги

Один из авторов социальной сети «Одноклассники» Михаил Журавлев запустил эксперимент по выращиванию клубники в акватории Волги. Он проходит в Волгограде — там под воду спустили самодельную конструкцию, которая получает воздух и питание с поверхности.

Для меня это не просто эффектный опыт, а проверка технологий и собственного понимания физиологии растений. Хочу показать, что выращивание растений — это не «занятие только для дачи», а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник: если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно, — рассказал Журавлев.

Внутри установки функционирует автономная система для выращивания растений. Автор также исследует возможность создания почти замкнутого водного цикла: предполагается, что вода испаряется растением, конденсируется внутри устройства и вновь поступает в систему.

За развитием эксперимента можно следить в группе «Логово ботаника». Там регулярно публикуются обновления и промежуточные итоги исследования.

