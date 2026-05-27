Названа неочевидная цель создания оборонного союза Польши и Британии

Великобритания намерена продвигать свои интересы на территории Европы через оборонный союз с Польшей, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он отметил, что между британцами и поляками сформировались тесные связи еще во времен Второй мировой войны.

В британской разведке работает много поляков. Польское правительство, находившееся в изгнании во время Второй мировой войны, отсиживалось именно в Лондоне. У них выработалась особая система отношений, которая, между прочим, направлена фактически не только против России, но и против стран континентальной Европы. Через поляков британцы довольно давно и упорно продолжают продвигать свои интересы в континентальной Европе, и это даже не особенно скрывается, — сказал Климов.

Собеседник добавил, что политика Лондона будет направлена на ослабление Европы. По его словам, пока не все европейские страны это осознают.

Если для нас Польша никогда за последние 30 лет не была главным другом, скорее наоборот. Сейчас из Варшавы звучит очень много русофобских и воинственных заявлений. По поводу возможного агрессивного поведения блока Лондона и Варшавы задумываются не все, но Германия чувствует такую опасность и давно ее осознает. Она понимает, что Британия будет через своих ставленников или союзников в других странах навязывать свою политику, которая направлена и на ослабление континентальной Европы, — резюмировал Климов.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Евросоюз отклонил просьбу Лондона о доступе к единому рынку. Журналисты отметили, что Брюссель расценил предложенные Лондоном условия слишком выгодными для британской стороны.