Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 18:49

Названа неочевидная цель создания оборонного союза Польши и Британии

Климов: Британия намерена продвигать свои интересы в Европе через союз с Польшей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Великобритания намерена продвигать свои интересы на территории Европы через оборонный союз с Польшей, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он отметил, что между британцами и поляками сформировались тесные связи еще во времен Второй мировой войны.

В британской разведке работает много поляков. Польское правительство, находившееся в изгнании во время Второй мировой войны, отсиживалось именно в Лондоне. У них выработалась особая система отношений, которая, между прочим, направлена фактически не только против России, но и против стран континентальной Европы. Через поляков британцы довольно давно и упорно продолжают продвигать свои интересы в континентальной Европе, и это даже не особенно скрывается, — сказал Климов.

Собеседник добавил, что политика Лондона будет направлена на ослабление Европы. По его словам, пока не все европейские страны это осознают.

Если для нас Польша никогда за последние 30 лет не была главным другом, скорее наоборот. Сейчас из Варшавы звучит очень много русофобских и воинственных заявлений. По поводу возможного агрессивного поведения блока Лондона и Варшавы задумываются не все, но Германия чувствует такую опасность и давно ее осознает. Она понимает, что Британия будет через своих ставленников или союзников в других странах навязывать свою политику, которая направлена и на ослабление континентальной Европы, — резюмировал Климов.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Евросоюз отклонил просьбу Лондона о доступе к единому рынку. Журналисты отметили, что Брюссель расценил предложенные Лондоном условия слишком выгодными для британской стороны.

Европа
Великобритания
Польша
Евросоюз
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил шансы Шотландии выйти из состава Великобритании
Минздрав захотел поменять правила покупки лекарств
В ДТП в Ленобласти погибли три человека
Онколог призвал не сдавать генетические тесты «на всякий случай»
Министр образования раскрыл, как ИИ может изменить защиту дипломов
Мстительные горожане: пьяная пара мутузила школьника из-за хамства
Сын Золотовицкого побоялся обвинений в блате при поступлении во МХАТ
Эксперт рассказал, в каком направлении развивается российская онкология
Бундесвер примет на службу тараканов
В ФСБ оценили ситуацию с провокациями против России со стороны НАТО
Лихачев заявил о рекордном количестве атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Названа неочевидная цель создания оборонного союза Польши и Британии
Экс-начальника УГРО задержали за убийство 29-летней давности
Два человека стали жертвами удара дрона ВСУ по машине
Появились первые кадры визита Путина в Казахстан
В Кремле объяснили, с чем связаны дискуссии о выходе Армении из ЕАЭС
Россиянам рассказали, от чего на самом деле зависит прогноз при раке
Мягкие детали большого дома: как текстиль меняет восприятие пространства
Шойгу анонсировал запуск российской низкоорбитальной спутниковой связи
Миллиардер-экстремист бежал из РФ: как он смог, дело Александра Галицкого
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.