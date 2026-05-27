27 мая 2026 в 12:22

Песков высказался о новом проевропейском законе Армении

Принятый в Армении закон обязывает Ереван ориентироваться на Европейский союз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос будет обсуждаться.

В Армении принят соответствующий закон, который, по сути юридически уже обязывает правительство и все органы госвласти Армении ориентироваться на европейскую интеграцию. Конечно, это будет темой для обсуждения, безусловно, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что повестка встреч глав государств ЕАЭС будет непростой. По его словам, причиной этого стала ситуация с Арменией.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, разделяет установки Брюсселя по ухудшению жизни граждан. По ее словам, основная практическая задача еврочиновников как раз состояла в том, чтобы жители стран объединения жили хуже, а не лучше.

Также аналитики сообщили, что Россия рассматривает возможную приостановку или денонсацию соглашения о поставках ресурсов в Армению на фоне сближения страны с Европейским союзом. Речь идет о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в рамках действующего договора .

