«Много десятилетий держат»: Песков рассказал о «морковке» ЕС для Турции

Европейский союз много лет «держит морковку» перед Турцией, которая хочет стать членом объединения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые передает РИА Новости, этот вопрос для республики вряд ли разрешится в ближайшее время.

Членство в ЕС — это же такая вещь, с одной стороны всем государствам кажется, что это рядом. Но вот я по Турции очень хорошо знаю: уже много десятилетий вот эту морковку перед Турцией держат, и она никак не приближается , — отметил пресс-секретарь президента России.

Он также подчеркнул, что для ряда государств членство в Евросоюзе постепенно превращается в недостижимую цель. При этом Песков добавил, что странам стоит задуматься, действительно ли вступление в это объединение является тем, к чему необходимо стремиться.

Ранее представитель Кремля сообщил, что принятый в Армении закон обязывает Ереван ориентироваться на Европу. Песков уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках встреч глав государств Евразийского экономического союза. Он добавил, что повестка мероприятия будет непростой.