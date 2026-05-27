27 мая 2026 в 13:22

Памфилова сообщила о неожиданной проблеме ЦИК из-за санкций

Памфилова: санкции помешали модернизации избирательных комплексов

Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ЦИК РФ столкнулся с серьезной технологической проблемой при обновлении комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) из-за того, что подрядчик не смог поставить новую партию устройств в связи с санкциями, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. В результате ЦИК принял решение вывести из эксплуатации старые модели КОИБ образца 2010 года из-за износа и проблем с обслуживанием, передает ТАСС.

Для нас это глубокая печаль, если честно сказать. Мы привыкли гордиться использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней, нашими КОИБ. Это входит в наш золотой стандарт, мы все время об этом упоминаем. И всегда есть потребность, всегда запрашивают у нас эти КОИБ, — сказала Памфилова.

Она добавила, что ЦИК предстоит дополнительно оценить состояние большого числа комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) образца 2017 года. По словам главы ЦИК, эти устройства уже эксплуатируются девять лет и близки к высокой степени износа. Памфилова выразила надежду, что к единому дню голосования ситуация будет урегулирована.

Ранее Центризбирком России напомнил гражданам, что попытка проголосовать несколько раз на одних и тех же выборах строго карается законом. В ведомстве подчеркнули, что за такие действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

