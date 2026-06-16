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16 июня 2026 в 11:45

«С сегодняшнего дня»: Памфилова о подготовке к выборам в Госдуму

Памфилова заявила о начале подготовки к выборам в Госдуму

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова объявила о начале подготовки к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва, передает Telegram-канал Центризбиркома РФ. Они состоятся 20 сентября.

Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов, — отметила Памфилова.

Ранее Элла Памфилова заявила, что предстоящие в 2026 году выборы должны быть организованы и проведены так, чтобы они стали одной из ключевых точек стабильности и дальнейшего усиления России. Обеспечение этого общественно-политического баланса является сейчас главной задачей для всего состава ЦИК, отметила она.

До этого сообщалось, что голосование на выборах в Государственную думу, вероятно, будет длиться три дня. По словам Памфиловой, избирателям такой формат удобнее и они сами об этом просили. Сроки, в которые должны быть официально назначены выборы: для депутатов Госдумы девятого созыва — с 1 по 21 июня, для региональных кампаний — с 11 по 21 июня, а в органы местного самоуправления — с 21 июня по 1 июля.

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