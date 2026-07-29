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29 июля 2026 в 11:52

Федеральный список «Яблока» зарегистрировали на выборы

ЦИК зарегистрировала федеральный список «Яблока» на выборы в Госдуму

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Центризбирком зарегистрировал на выборы в Госдуму федеральный список кандидатов партии «Яблоко», передает ТАСС. Всего до них допущено 269 человек.

Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутый политической партией «Яблоко», в количестве 269 человек, — говорится в постановлении ЦИК.

Ранее руководитель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что специалисты Центральной избирательной комиссии России приняли все меры для штатного проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 2026 году. Она обратила внимание на экстремальную обстановку.

До этого Памфилова раскрыла, что выборы пройдут в беспрецедентно сложных условиях, организаторам предстоит провести тщательную работу по защите от террористических действий. По ее словам, Центризбирком совместно с МВД России, МЧС, ФСБ и Росгвардией проводит большой комплекс мероприятий, направленных на недопущение угроз и сохранение здоровья всех участников избирательного процесса.

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