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29 июля 2026 в 12:34

В США заявили о готовящемся визите команды Трампа в Киев

Financial Times: Уиткофф и Кушнер согласились впервые приехать в Киев

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер согласились впервые приехать в Киев в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта, передает газета Financial Times. Предполагается, что поездка должна состояться в течение ближайших двух недель.

Уиткофф <...> и Кушнер согласились впервые посетить Киев в рамках усилий по урегулированию, — отметил источник издания.

Команды главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского рассчитывают, что визит придаст новый импульс дипломатическим усилиям, при этом точная дата встречи пока не определена. Как уточнил журналист FT Кристофер Миллер, планы еще могут поменяться.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время могут посетить Россию. Когда именно состоится визит, пока неясно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит об этом.

До этого стало известно, что встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне 28 июля длилась почти час. При этом украинского президента проводили в Западное крыло Белого дома с бокового входа, а не парадного подъезда.

США
Украина
Стив Уиткофф
Джаред Кушнер
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