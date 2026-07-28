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28 июля 2026 в 20:39

Стало известно, когда Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву

ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может состояться в ближайшие недели

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели, сообщил источник ТАСС. При этом он отметил, что точные даты визита пока не определены.

Такая возможность есть. Но конкретики и определенности на текущий момент нет, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ближайших двух неделях.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов подтвердил, что Уиткофф и Кушнер получили приглашения от Москвы. Темы переговоров пока не определены и будут зависеть от мировой повестки.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва признательна американским переговорщикам за их конструктивные усилия в урегулировании на Украине. Он добавил, что контакты Москвы и Вашингтона продолжаются.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты способны привести украинский конфликт к окончательному и логичному завершению. Он отметил, что Вашингтон рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения кризиса.

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