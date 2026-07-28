Стало известно, когда Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву

Стало известно, когда Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может состояться в ближайшие недели

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели, сообщил источник ТАСС. При этом он отметил, что точные даты визита пока не определены.

Такая возможность есть. Но конкретики и определенности на текущий момент нет, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ближайших двух неделях.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов подтвердил, что Уиткофф и Кушнер получили приглашения от Москвы. Темы переговоров пока не определены и будут зависеть от мировой повестки.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва признательна американским переговорщикам за их конструктивные усилия в урегулировании на Украине. Он добавил, что контакты Москвы и Вашингтона продолжаются.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты способны привести украинский конфликт к окончательному и логичному завершению. Он отметил, что Вашингтон рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения кризиса.