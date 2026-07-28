Раскрыто, сколько длилась встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Раскрыто, сколько длилась встреча Трампа и Зеленского в Белом доме Зеленский провел встречу с Трампом в Белом доме продолжительностью около часа

Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме длилась почти час, сообщила журналистка телеканала NewsNation Либби Дин в соцсети X. В администрации американского лидера итоги переговоров пока не комментируют.

Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом Дональдом Трампом, продолжавшейся почти час, — указала Дин.

Украинский лидер прибыл в Западное крыло резиденции, где находится Овальный кабинет, через боковой вход, минуя парадный подъезд. Переговоры начались в 09:47 по местному времени (16:47 мск), а завершение визита зафиксировано в 10:52 (17:52 мск). Вскоре после отъезда Зеленского в резиденцию Трампа для проведения собственных переговоров прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что переговоры решили провести в закрытом для прессы формате. Ключевой темой обсуждений Трампа и Зеленского заявлено мирное урегулирование конфликта на Украине. При этом в американской администрации подчеркивали, что пришло время для прекращения противостояния.