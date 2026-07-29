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29 июля 2026 в 12:47

Директор орловского филиала Россельхозбанка получил тюремный срок

Директору орловского филиала Россельхозбанка Шихману дали пять лет колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Директор орловского регионального филиала Россельхозбанка Михаил Шихман получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру. Он выступил в качестве фигуранта по делу о превышении должностных полномочий.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении директора регионального филиала одного из коммерческих банков. Он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> С учетом позиции государственного обвинения судом виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, — уточнили в прокуратуре.

Ранее Свердловский областной суд рассмотрел жалобы бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова, его адвоката и прокуратуры на приговор по делу о даче взяток. В итоге пятилетний срок в колонии был оставлен в силе.

До того стало известно, что Центральный районный суд Кемерово вынес приговор бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

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