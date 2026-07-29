В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки

В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки Минобороны РФ: силы ПВО сбили четыре ракеты «Нептун» за сутки

Средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Также в России ликвидировали 619 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

По информации Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 673 самолета, 284 вертолета и 191 899 беспилотных летательных аппаратов. Также были ликвидированы 667 зенитных ракетных комплексов, 30 351 танков и других боевых бронированных машин и 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что около 60 беспилотников и ракеты Вооруженных сил Украины были уничтожены над Ростовской областью минувшей ночью. Массированной воздушной атаке подверглись Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и несколько районов региона.