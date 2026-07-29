Препарат для ранней диагностики рака появится в России Выпуск препарата для ранней диагностики рака начали в Бурятии

Центр ядерной медицины в Бурятии начал выпускать препарат, который позволяет диагностировать рак головного мозга на ранней стадии, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в Telegram-канале. Процедура с его использованием будет доступна по ОМС.

Центр ядерной медицины в Улан-Удэ совершил прорыв: там начали выпуск инновационного препарата 18F-FET (фторэтилтирозин) для ПЭТ/КТ-диагностики опухолей головного мозга. Процедура ПЭТ/КТ с использованием этого препарата доступна бесплатно по ОМС, — отметили в КРДВ.

Радиофармпрепарат 18F-FET считается «золотым стандартом» при ранней диагностике опухолей мозга. Ранее доступ к этой процедуре был ограничен клиниками центральной части России, однако теперь она доступна на Дальнем Востоке.

До этого ученые Российского университета дружбы народов (РУДН) в составе международной группы предложили новый метод лечения рака легкого. Он включает лучевую терапию с использованием ингибиторов PCSK9, применяемых для лечения диабета и снижения холестерина.