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29 июля 2026 в 13:03

Препарат для ранней диагностики рака появится в России

Выпуск препарата для ранней диагностики рака начали в Бурятии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Центр ядерной медицины в Бурятии начал выпускать препарат, который позволяет диагностировать рак головного мозга на ранней стадии, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в Telegram-канале. Процедура с его использованием будет доступна по ОМС.

Центр ядерной медицины в Улан-Удэ совершил прорыв: там начали выпуск инновационного препарата 18F-FET (фторэтилтирозин) для ПЭТ/КТ-диагностики опухолей головного мозга. Процедура ПЭТ/КТ с использованием этого препарата доступна бесплатно по ОМС, — отметили в КРДВ.

Радиофармпрепарат 18F-FET считается «золотым стандартом» при ранней диагностике опухолей мозга. Ранее доступ к этой процедуре был ограничен клиниками центральной части России, однако теперь она доступна на Дальнем Востоке.

До этого ученые Российского университета дружбы народов (РУДН) в составе международной группы предложили новый метод лечения рака легкого. Он включает лучевую терапию с использованием ингибиторов PCSK9, применяемых для лечения диабета и снижения холестерина.

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