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29 июля 2026 в 13:24

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 29 июля: где можно заправиться

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Севастополе сегодня, 29 июля, будет осуществляться свободная продажа трех видов топлива, заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 29 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 29 июля на АЗС можно свободно приобрести топливо марок ДТ NP (40 литров), АИ-95 NP (20 литров) и АИ-100 (40 литров).

Также приобрести бензин на АЗС в Севастополе можно при наличии QR-кодов, которые были разосланы накануне вечером через специальный чат-бот в мессенджере МАКС.

«По QR-кодам будут доступны четыре вида топлива: АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), ДТ (20 литров), пропан-бутан (40 литров). Лимит 40 литров будет действовать на пяти АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, Таврида-1, Таврида-2», — сообщил губернатор.

На настоящий момент в Севастополе разрешено заправлять топливо в канистры, чтобы была возможность заправить домашние генераторы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Заправить в канистру можно будет, только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак и часть долить в канистру», — пояснил Развожаев.

Кроме того, горожане могут заправить пропан-бутаном баллоны, которые прошли проверку и имеют актуальный срок эксплуатации.

«Заправить газ в баллоны можно будет на двух АЗС: на Городском шоссе, 15, в Верхнесадовом», — уточнил губернатор.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 29 июля

Продажа топлива в Крыму в среду, 29 июля, организована на нескольких автозаправочных станциях (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики.

Согласно данным интерактивной карты, заправиться бензином и дизелем можно в Джанкое, Бахчисарае, Симферополе, Саках, Евпатории, Керчи, Щелкино, Ялте и других населенных пунктах.

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