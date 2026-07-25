Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 15:48

Новак рассказал, как долго Россия будет с бензином «Евро-3»

Вице-премьер Новак назвал временным решение о выпуске бензина «Евро-3» в России

Подписывайтесь на нас в MAX

Разрешение на выпуск бензина экологического класса «Евро-3» в России носит временный характер и направлено на покрытие дефицита топлива на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак корреспонденту Life Александру Юнашеву, который поделился комментарием на платформе Telegram. По словам чиновника, в дальнейшем страна полностью вернется к производству топлива пятого экологического класса.

Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только «Евро-5». <...> У нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так производство пятого восстановим, — подчеркнул Новак.

Новак уточнил, что корректнее называть топливо «пятым классом», а не «Евро-5», поскольку оно обладает наилучшими экологическими характеристиками. При этом вице-премьер не стал называть конкретные сроки, когда российские НПЗ полностью откажутся от выпуска бензина более низкого экологического стандарта.

Ранее Новак сообщил о стабилизации обстановки на топливном рынке России, отметив значительное улучшение баланса спроса и предложения в регионах, а также на автозаправочных станциях. По его словам, ряд нефтеперерабатывающих заводов возобновил работу, северный завоз обеспечивается в полном объеме, а вертикально интегрированные нефтяные компании поставляют все необходимые объемы топлива.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru – федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ – 15 самых читаемых интернет-изданий России

Россия
Власть
Экономика
топливо
Александр Новак
бензин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отказ от алкоголя, новая девушка, извинения: как живет певец Григорий Лепс
Власти раскрыли печальные последствия страшного налета ВСУ
Путин сообщил, что отец Токаева лечился в Омске в 1945 году
ВСУ ликвидировали важного для ВСУ майора-планировщика
В Госдуме призвали к жесткому ответу за атаку ВСУ на Запорожье
Новак рассказал, как долго Россия будет с бензином «Евро-3»
В Ленинградской области мужчина жестоко расправился с сожительницей
Новак раскрыл, где в России обстановка с горючим наиболее сложная
Стало известно, кто стал первым в практике Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Песков обвинил Украину в разнузданном поведении по отношению к США
Депутат Европарламента оценил вклад России в мировую культуру
Песков раскрыл возможную тему на переговорах Путина и Токаева
Хуситы заявили об атаках на объекты нефтяного гиганта в Саудовской Аравии
Дожди, облачность и тепло до +24: погода в Москве на следующей неделе
Новак сообщил о стабилизации ситуации с топливом в России
Раскрыто состояние здоровья девочки после удара ВСУ в Кирилловке
Песков раскрыл условие США для восстановления отношений с Россией
Эксперт рассказал, что будет дальше с дронами ВСУ
Орбан приехал в Румынию и заговорил на русском
Песков назвал одного из главных партнеров России среди стран СНГ
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.