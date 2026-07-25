Новак рассказал, как долго Россия будет с бензином «Евро-3»

Новак рассказал, как долго Россия будет с бензином «Евро-3» Вице-премьер Новак назвал временным решение о выпуске бензина «Евро-3» в России

Разрешение на выпуск бензина экологического класса «Евро-3» в России носит временный характер и направлено на покрытие дефицита топлива на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак корреспонденту Life Александру Юнашеву, который поделился комментарием на платформе Telegram. По словам чиновника, в дальнейшем страна полностью вернется к производству топлива пятого экологического класса.

Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только «Евро-5». <...> У нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так производство пятого восстановим, — подчеркнул Новак.

Новак уточнил, что корректнее называть топливо «пятым классом», а не «Евро-5», поскольку оно обладает наилучшими экологическими характеристиками. При этом вице-премьер не стал называть конкретные сроки, когда российские НПЗ полностью откажутся от выпуска бензина более низкого экологического стандарта.

Ранее Новак сообщил о стабилизации обстановки на топливном рынке России, отметив значительное улучшение баланса спроса и предложения в регионах, а также на автозаправочных станциях. По его словам, ряд нефтеперерабатывающих заводов возобновил работу, северный завоз обеспечивается в полном объеме, а вертикально интегрированные нефтяные компании поставляют все необходимые объемы топлива.

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