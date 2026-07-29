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29 июля 2026 в 14:03

Диетолог оценила рецепт веганского тунца из арбуза

Диетолог Русакова: веганский тунец из арбуза содержит антиоксиданты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Веганский тунец из арбуза содержит антиоксиданты, снижающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов онкологических заболеваний, рассказала «Ридусу» кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она отметила, что вред здоровью может нанести соевый соус, в котором маринуют арбуз.

Такой кулинарный эксперимент в разумных количествах ради развлечения можно попробовать. Проблемой может стать индивидуальная непереносимость соевого соуса — не все хорошо его воспринимают. Кроме того, соус может содержать консерванты в виде бензоата натрия, что в большом количестве негативно влияет на здоровье, — рассказала Русакова.

Ранее диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, что употребление черники замедляет биологическое старение — эта ягода поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы. Он отметил, что в этом продукте содержатся витамины K и А.

Здоровье
диетологи
онкология
арбузы
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