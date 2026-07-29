Иеромонах оказался под следствием после общения с 11-летней девочкой

Иеромонах оказался под следствием после общения с 11-летней девочкой В Подмосковье священника задержали из-за интимной переписки с 11-летней девочкой

Иеромонаха задержали в Московской области по подозрению в преступлении против 11-летней жительницы Ленинградской области, сообщает 78.ru в Telegram-канале. По данным источника, мужчина вел с девочкой переписку в соцсети и знал о ее возрасте.

Как сообщает источник, священнослужитель в феврале и марте убедил несовершеннолетнюю отправить ему фотографии интимного характера. Уголовное дело по факту произошедшего возбудили еще в марте.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в Московской области. Обстоятельства выясняются.