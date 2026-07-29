Иеромонах оказался под следствием после общения с 11-летней девочкой

Иеромонаха задержали в Московской области по подозрению в преступлении против 11-летней жительницы Ленинградской области, сообщает 78.ru в Telegram-канале. По данным источника, мужчина вел с девочкой переписку в соцсети и знал о ее возрасте.
Как сообщает источник, священнослужитель в феврале и марте убедил несовершеннолетнюю отправить ему фотографии интимного характера. Уголовное дело по факту произошедшего возбудили еще в марте.
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в Московской области. Обстоятельства выясняются.
Также в Мексике задержали священника архиепархии Мехико по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки. По данным СМИ, поводом для расследования стала обнаруженная матерью потерпевшей переписка откровенного характера. Суд санкционировал арест подозреваемого. В архиепархии Мехико также начали внутреннее расследование.
Ранее сообщалось, что под Владимиром местный педагог стал фигурантом уголовного дела о растлении мальчиков. По версии следствия, мужчина пользовался своим служебным положением при совершении преступлений.