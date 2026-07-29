В Конго заявили о тысячах случаев заболевания лихорадкой Эбола Число заболевших лихорадкой Эбола в ДРК достигло 3360

Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 3360, скончались 1487 человек, следует из данных Министерства здравоохранения страны, опубликованных в среду. За последние сутки зафиксировано 98 новых подтвержденных случаев, 50 ранее госпитализированных пациентов скончались.

Руководитель группы реагирования Mercy Corps Онесфор Бангенза ранее отмечал, что столь быстрое нарастание заболеваемости вызывает серьезную тревогу. По оценке представителя Mercy Corps, вирус продолжает быстро распространяться, и сдерживать его пока не удается.

Тот факт, что всего за 10 недель мы достигли почти такого же количества случаев, как за почти двухлетнюю вспышку, вызывает тревогу и требует внимания, — заявил Бангенза.

Ранее сообщалось, что жители Конго толпой атаковали больницу, заполненную инфицированными вирусом Эбола пациентами. Медперсонал и больные были вынуждены бежать из учреждения.

До этого исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Чикве Ихеквеазу заявил, что реальное число инфицированных в Конго может превышать официальные данные в четыре раза. По его словам, около 80% новых случаев заражения фиксируются вне установленного круга контактов больных.