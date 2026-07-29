Запад использует Украину как инструмент давления на Россию и не скрывает своих намерений, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, которые передает РИА Новости, западные страны рассматривают Украину как средство для противостояния Москве.

[Западные страны] используют все способы, а сейчас используют Украину как таран, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают этого, — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа показала слабость американского влияния. По его словам, ни одна из сторон не заинтересована в завершении конфликта.

До этого Лавров рассказал, что против Российской Федерации ополчились все страны западного мира. Он признал, что это очень серьезная ситуация. По его мнению, это понимает и президент страны Владимир Путин. Глава дипведомства сообщил, что всю информацию о планах Запада публикуют на центральных каналах.