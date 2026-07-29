Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 17:16

В Госдуме отреагировали на критику Пашиняна в адрес работы ЕАЭС

Депутат Чепа: Пашинян критикует ЕАЭС, чтобы оправдать свое стремление в Евросоюз

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит о неэффективности Евразийского экономического союза, чтобы оправдать смену внешнеполитического курса республики, которая стремится в Евросоюз, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, критика в адрес ЕАЭС со стороны армянского лидера выглядит необоснованной, поскольку объединение продолжает функционировать и приносить пользу своим участникам в экономической сфере.

Не могу согласиться с мнением Пашиняна, что Евразийский экономический союз парализован и неэффективен. Я думаю, что на сегодняшний день армянский премьер хочет как-то оправдать свое лавирование в сторону Евросоюза и попытки усидеть на двух стульях. Наверное, это заявление главы правительства Армении связано в первую очередь именно с этим, — сказал Чепа.

Ранее в СВР России заявили, что ЕАЭС не будет спонсировать Армению, если страна вступит в Евросоюз. Там отметили, что европейцы осознают неизбежность глубокого экономического кризиса в республике после выхода Еревана из Евразийского экономического союза.

Власть
Никол Пашинян
ЕАЭС
Евросоюз
Армения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трехлетней девочке удалили присосавшегося к веку микроклеща
Политолог ответил, исчерпан ли конфликт Ирана и Украины
Россиян предупредили о рисках конфискации автомобиля за логотип Instagram
Группа BTS бойкотировала Grammy из-за необычной новой категории
Депутат раскрыл, к чему может привести анонимность в интернете
Вован и Лексус назвали главную задачу своих пранков
Раскрыто, как Трамп будет работать с Украиной после встречи с Зеленским
В деле о покушении на предпринимателя в Туле появился неожиданный поворот
Трамп попросил суд простить ему долг $83,4 млн по делу о клевете
Политолог оценил перспективы Украины войти в состав НАТО
Спаниель помог найти тело своей пропавшей хозяйки
В США выступили против принятия закона об «адских санкциях»
Стало известно, чем зарабатывает на жизнь обвиняемый в избиении ученого РАН
Психолог раскрыл, почему молодоженам опасно пускать свекровь на ночевку
Вован и Лексус назвали свой самый удачный пранк
Адвокат ответил, могут ли «Человека-паука» запретить в РФ из-за Монеточки
Французский юрист оценил шансы на задержание Дурова за рубежом
Военэксперт ответил, есть ли у ВСУ резервы сопротивляться ВС РФ в Дружковке
Раскрыта истинная цель покушения на офицера СБУ в Одессе
Первое дело по активации сим-карт рассмотрели в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.