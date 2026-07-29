В Госдуме отреагировали на критику Пашиняна в адрес работы ЕАЭС Депутат Чепа: Пашинян критикует ЕАЭС, чтобы оправдать свое стремление в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит о неэффективности Евразийского экономического союза, чтобы оправдать смену внешнеполитического курса республики, которая стремится в Евросоюз, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, критика в адрес ЕАЭС со стороны армянского лидера выглядит необоснованной, поскольку объединение продолжает функционировать и приносить пользу своим участникам в экономической сфере.

Не могу согласиться с мнением Пашиняна, что Евразийский экономический союз парализован и неэффективен. Я думаю, что на сегодняшний день армянский премьер хочет как-то оправдать свое лавирование в сторону Евросоюза и попытки усидеть на двух стульях. Наверное, это заявление главы правительства Армении связано в первую очередь именно с этим, — сказал Чепа.

Ранее в СВР России заявили, что ЕАЭС не будет спонсировать Армению, если страна вступит в Евросоюз. Там отметили, что европейцы осознают неизбежность глубокого экономического кризиса в республике после выхода Еревана из Евразийского экономического союза.