Первое дело по активации сим-карт рассмотрели в Петербурге Первое дело об использовании терминала пропуска трафика рассмотрели в Петербурге

В Санкт-Петербурге рассмотрели первое уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, сообщила в Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. По ее словам, 17-летний фигурант по заданию «работодателей» помещал сим-карты в телефоны, а затем в специализированное оборудование, что позволяло передавать и получать данные через мобильную сеть при использовании интернета.

Таким образом, наш фигурант обеспечил незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, в результате которого было совершено хищение денежных средств одного из граждан на сумму 5,5 млн рублей, — уточнила Лебедева.

Сам фигурант признал вину. Он отметил, что менял сим-карты в телефонах каждые 30 минут. За это юноше заплатили $100 (7,9 тыс. рублей). Рассмотрев дело, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Ранее сотрудники крымского управления ФСБ ликвидировали сеть узлов связи, задействованную украинскими мошенниками для хищения средств у жителей полуострова. Правоохранители задержали трех подозреваемых.