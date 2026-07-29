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29 июля 2026 в 18:14

Первое дело по активации сим-карт рассмотрели в Петербурге

Первое дело об использовании терминала пропуска трафика рассмотрели в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге рассмотрели первое уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, сообщила в Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. По ее словам, 17-летний фигурант по заданию «работодателей» помещал сим-карты в телефоны, а затем в специализированное оборудование, что позволяло передавать и получать данные через мобильную сеть при использовании интернета.

Таким образом, наш фигурант обеспечил незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, в результате которого было совершено хищение денежных средств одного из граждан на сумму 5,5 млн рублей, — уточнила Лебедева.

Сам фигурант признал вину. Он отметил, что менял сим-карты в телефонах каждые 30 минут. За это юноше заплатили $100 (7,9 тыс. рублей). Рассмотрев дело, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Ранее сотрудники крымского управления ФСБ ликвидировали сеть узлов связи, задействованную украинскими мошенниками для хищения средств у жителей полуострова. Правоохранители задержали трех подозреваемых.

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