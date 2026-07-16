ФСБ ликвидировала сеть мошенников в Крыму

Сотрудники крымского управления ФСБ ликвидировали сеть узлов связи, задействованную украинскими мошенниками для хищения средств у жителей полуострова, сообщает РИА Новости. Правоохранители задержали трех подозреваемых.

В Крыму ликвидировали очередную сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денежных средств крымчан, — отметили в ФСБ.

Оперативники задержали трех граждан, прибывших в Крым из Псковской, Новосибирской областей и Пермского края. Как установлено следствием, злоумышленники, действуя по указанию дистанционных кураторов, занимались техническим сопровождением банковских клиентов. В частности, они осуществляли замену сим-карт. Вознаграждение за каждый день работы составляло $100 (7,8 тыс.) на каждого фигуранта.

Ранее в подмосковном Подольске шестиклассник поджег колонку на АЗС после того, как мошенники путем обмана и угроз заставили его пойти на это преступление. В результате инцидента никто не пострадал, подростка задержала полиция.