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16 июля 2026 в 12:23

ФСБ ликвидировала сеть мошенников в Крыму

ФСБ: в Крыму ликвидирована сеть узлов связи украинских мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники крымского управления ФСБ ликвидировали сеть узлов связи, задействованную украинскими мошенниками для хищения средств у жителей полуострова, сообщает РИА Новости. Правоохранители задержали трех подозреваемых.

В Крыму ликвидировали очередную сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денежных средств крымчан, — отметили в ФСБ.

Оперативники задержали трех граждан, прибывших в Крым из Псковской, Новосибирской областей и Пермского края. Как установлено следствием, злоумышленники, действуя по указанию дистанционных кураторов, занимались техническим сопровождением банковских клиентов. В частности, они осуществляли замену сим-карт. Вознаграждение за каждый день работы составляло $100 (7,8 тыс.) на каждого фигуранта.

Ранее в подмосковном Подольске шестиклассник поджег колонку на АЗС после того, как мошенники путем обмана и угроз заставили его пойти на это преступление. В результате инцидента никто не пострадал, подростка задержала полиция.

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