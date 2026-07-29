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29 июля 2026 в 18:05

Стало известно, что ВСУ себе позволили под Славянском

Штурмовики ВСУ начали мародерствовать в домах пенсионеров под Славянском

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Бойцы из 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ начали мародерствовать в домах в поселке Семеновка под Славянском, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, местные жители предпенсионного возраста жалуются, что украинские военные мелкими группами обходят дворы и накануне разграбили дома на улице Лисичанского.

Оставшиеся в населенном пункте люди предпенсионного возраста сообщают, что украинские военные ходят небольшими группами и вчера разграбили дома на улице Лисичанской, — рассказал собеседник агентства.

Ранее житель Родинского в ДНР Роман Красильников рассказал о попытке украинского военнослужащего отправить краденые кованые ворота через службу доставки. По его словам, речь шла об украденном имуществе. Он также рассказал, что украинские военнослужащие пытались отправлять домой и другие вещи, включая холодильники.

До этого жители поселка Краснополье в Сумской области жаловались на мародерство со стороны военнослужащих ВСУ. При этом сотрудники военной полиции и правоохранительных органов Украины никак не реагируют на эти сигналы.

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