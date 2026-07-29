Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 18:58

В Иране заявили об ударе ракеты по северо-западу страны

Глава кризисного управления Ирана сообщил об ударе по незаселенному району

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На северо-западе Ирана зафиксировали падение вражеской ракеты в незаселенном районе, сообщил агентству Fars глава местного управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари. Сведений о жертвах или раненых на данный момент не поступало.

Выпущенная противником ракета упала на территории района, где отсутствует застройка, — заявил Сафари.

Инцидент произошел в провинции Западный Азербайджан, расположенной в северо-западной части Исламской Республики. Представители местных властей подтвердили, что объект удара находился вдали от жилых построек.

Обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном произошло 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по иранской территории. Это стало первым подобным случаем после заключения двустороннего меморандума. В Пентагоне атаку объяснили ответом на инцидент с торговым судном в Ормузском проливе, а президент США Дональд Трамп в тот же день официально объявил о завершении режима перемирия.

Ранее Трамп пообещал нанести жесткий ответный удар по Ирану из-за атаки на американских военных в Иордании. При этом он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему оставляет возможность для дипломатического диалога с Тегераном.

Мир
Иран
США
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура снова запросила пожизненное для детоубийцы из Черняховска
Жители Башкирии обнаружили за шторой неожиданного гостя
«Август заберет свое лето»: москвичам пообещали прохладную погоду
Конфиденциальные данные британских чиновников слили в даркнет
5,5 млрд рублей Чубайса, удар Ирана по Украине, судьба Telegram: что дальше
Одну из самых красивых рыб в мире поймали на Сахалине
«Сообщите семье»: бутылку с запиской девочки от 1973 года нашли в болоте
Установлен возможный убийца модели из Ромашково
Американец прилетел в Москву лечить спину после отказа клиник США
В ТЦ «Павелецкая Плаза» началась эвакуация
Названы хедлайнеры фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» в Петербурге
Востоковед раскрыл, кто является главным врагом для йеменских хуситов
Центробанк поднял курс доллара до максимума за четыре месяца
В центре Стамбула полыхает торговый центр
Задержан второй фигурант по делу об избиении ученого Зезина на Урале
Ограничения по бензину сняли в российском регионе
Поляки решили снести еще один памятник советским воинам
Спасателям пришлось вызволять московского студента из пояса верности
«Носитель отсталости»: Вован и Лексус назвали любимых героев для пранков
Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в РФ в мае
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.