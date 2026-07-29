В Иране заявили об ударе ракеты по северо-западу страны

В Иране заявили об ударе ракеты по северо-западу страны Глава кризисного управления Ирана сообщил об ударе по незаселенному району

На северо-западе Ирана зафиксировали падение вражеской ракеты в незаселенном районе, сообщил агентству Fars глава местного управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари. Сведений о жертвах или раненых на данный момент не поступало.

Выпущенная противником ракета упала на территории района, где отсутствует застройка, — заявил Сафари.

Инцидент произошел в провинции Западный Азербайджан, расположенной в северо-западной части Исламской Республики. Представители местных властей подтвердили, что объект удара находился вдали от жилых построек.

Обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном произошло 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по иранской территории. Это стало первым подобным случаем после заключения двустороннего меморандума. В Пентагоне атаку объяснили ответом на инцидент с торговым судном в Ормузском проливе, а президент США Дональд Трамп в тот же день официально объявил о завершении режима перемирия.

Ранее Трамп пообещал нанести жесткий ответный удар по Ирану из-за атаки на американских военных в Иордании. При этом он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему оставляет возможность для дипломатического диалога с Тегераном.