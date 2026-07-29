«Устроим им трепку»: Трамп отреагировал на удар Ирана по военным США

«Устроим им трепку»: Трамп отреагировал на удар Ирана по военным США Трамп пообещал нанести удар по Ирану в ответ на обстрел военных США в Иордании

США собираются нанести «жесткий» удар по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, которые приводит журналист Fox News Трей Ингст, Тегерану «устроят трепку».

Мы собираемся жестко по ним ударить. Устроим им трепку, — процитировал Ингст американского лидера.

При этом Трамп добавил, что Вашингтон не собирается закрывать дверь для дипломатии. Он заявил, что «позволит им» продолжать переговорный процесс.

Ранее Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по американской базе в Иордании. По данным Центрального командования ВС США, все выпущенные ракеты были успешно перехвачены дежурными средствами ПВО.

До этого стало известно, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно. Однако, по словам иранских и западных инсайдеров, дипломатические усилия позволили снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию.