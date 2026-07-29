Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 06:44

В США заявили, что Иран задумал ударить по Украине

NYT: Иран планировал символический удар по порту Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно, передает газета The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников. Однако, по словам авторов материала, дипломатические усилия позволили снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Тегеран, согласно разведданным, собирался нанести по Украине удар с использованием баллистической ракеты. По словам собеседников, целью атаки мог стать один из черноморских портов страны.

Источники отметили, что такой удар, по замыслу иранской стороны, должен был нанести сравнительно небольшой ущерб и стать ответом на атаку на иранское судно. При этом запуск баллистической ракеты означал бы резкую эскалацию конфликта и мог привести к его дальнейшему расширению, говорится в материале.

Ранее эксперт по Ирану из Евросовета по международным отношениям Элли Геранмайе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский санкционировал атаку на корабль Ирана незадолго до поездки в Вашингтон неслучайно. По ее словам, таким образом политик стремится заручиться поддержкой хозяина Белого дома Дональда Трампа.

США
Иран
Украина
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В логистическом центре Wildberries объявлена эвакуация
Спецназ ФСБ покарал пять групп украинских диверсантов в Константиновке
Глава Минздрава отреагировал на слухи об отмене ОМС для неработающих
Зеленский раскрыл позицию Трампа по лицензиям на ракеты Patriot для Киева
Назван регион Греции, который больше всего пострадал без туристов из России
Зеленский не понял важный момент касательно Украины и НАТО
Бойцы «Севера» за ночь нанесли колоссальный урон ВСУ на двух направлениях
Трамп оценил итоги встреч с Зеленским и Нетаньяху
В Европе объяснили, почему Зеленский провел закрытую встречу с Трампом
Массированная атака на Рязанскую область 29 июля: раненые, что известно
Врач ответила, чем опасен жир на животе
В Роскачестве назвали способ восстановить удаленную переписку в Telegram
В США заявили, что Иран задумал ударить по Украине
Дождевые паводки затронули 14 тыс. жилых домов в России
Врач рассказала о самой популярной процедуре для омоложения кожи
«Шесть человек»: власти раскрыли последствия ночной атаки БПЛА на Рязань
В Таганроге сообщили о повреждении домов после воздушной атаки
Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России
Минпросвещения поручило школам усилить меры безопасности к 1 сентября
Названа главная проблема, мешающая выучить иностранный язык
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.