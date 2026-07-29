В США заявили, что Иран задумал ударить по Украине NYT: Иран планировал символический удар по порту Украины

Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно, передает газета The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников. Однако, по словам авторов материала, дипломатические усилия позволили снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Тегеран, согласно разведданным, собирался нанести по Украине удар с использованием баллистической ракеты. По словам собеседников, целью атаки мог стать один из черноморских портов страны.

Источники отметили, что такой удар, по замыслу иранской стороны, должен был нанести сравнительно небольшой ущерб и стать ответом на атаку на иранское судно. При этом запуск баллистической ракеты означал бы резкую эскалацию конфликта и мог привести к его дальнейшему расширению, говорится в материале.

Ранее эксперт по Ирану из Евросовета по международным отношениям Элли Геранмайе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский санкционировал атаку на корабль Ирана незадолго до поездки в Вашингтон неслучайно. По ее словам, таким образом политик стремится заручиться поддержкой хозяина Белого дома Дональда Трампа.