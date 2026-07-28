«Киев перешел все границы»: в ЕС ожидают ответ Ирана на атаку Украины

«Киев перешел все границы»: в ЕС ожидают ответ Ирана на атаку Украины Эксперт по Ирану Геранмайе: Тегеран может ответить Киеву за удар по своему судну

Тегеран может ответить Украине за удар по торговому судну в Каспийском море, заявила эксперт по Ирану из Евросовета по международным отношениям Элли Геранмайе в интервью The American Conservative. По ее мнению, украинский лидер Владимир Зеленский санкционировал атаку незадолго до поездки в Вашингтон не случайно — таким образом он стремился заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа.

Киев просто перешел все границы, и нет сомнений, что новое иранское руководство, которое гораздо более склонно к риску, ответит Украине напрямую, — сообщается в материале.

В МИД Ирана 25 июля сообщили, что Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение географии боевых действий украинского конфликта чрезвычайно опасно. По его словам, это очередной виток напряженности. Он также указал на необходимость бороться с украинскими властями.