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27 июля 2026 в 14:50

В Кремле отреагировали на расширение украинского конфликта на Иран

Песков назвал расширение конфликта на Иран чрезвычайно опасным

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Расширение географии боевых действий украинского конфликта чрезвычайно опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал атаку Киева на иранское судно, в результате которой погиб моряк, передает ТАСС.

Ну конечно, нельзя не видеть. <...> Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности — надо бороться с киевским режимом, — отметил он.

Ранее пресс-служба МИД Ирана заявила, что ВСУ утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения. В Тегеране произошедшее назвали нарушением Устава ООН и актом агрессии, который мог привести к усилению напряженности.

Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран ответит «нахлебнику в Киеве» за совершенную атаку. По словам дипломата, он сообщил об этом в ходе переговоров министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе европейской дипломатии Кае Каллас.

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