В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан

На Украине с 2014 года идет активная торговля тем, что было награблено в Донбассе, сообщил NEWS.ru председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. По его словам, украинские националисты забирают имущество граждан целыми машинами.

Приезжают машины — в первую очередь это украинские военные — и забирают из домов все: дорогие вещи, электронику, срезают котлы, снимают сантехнику. У нас огромное количество свидетельств, — подчеркнул Григорьев.

Следом за военными по домам ходит украинское гражданское население, рассказал собеседник. По словам Григорьева, мародеры этой категории забирают одежду, в том числе поношенную.

Одна и та же машина может приезжать в один и тот же дом по три-четыре раза. Все это очень напоминает действия гитлеровских войск. Это абсолютная, безудержная жадность. Нажива любой ценой — вот что движет этими людьми, — заключил эксперт.

К факту мародерства на Украине привлекала внимание представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявляла, что глубина морального падения украинских националистов такова, что они «не гнушаются приторговывать вещами» погибших российских военнослужащих.