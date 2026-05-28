Смерть мужа, депрессия, три брака, Бероев: как живет Екатерина Гордеева

Двукратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Екатерине Гордеевой исполнилось 55 лет. Как погиб ее бывший муж и партнер Сергей Гриньков, за каким известным спортсменом она замужем сейчас, чем занимается — в материале NEWS.ru.

Начало карьеры Екатерины Гордеевой и свадьба с первым мужем

Екатерина родилась 28 мая 1971 года. В четыре года она начала заниматься фигурным катанием в школе ЦСКА. Первым тренером спортсменки стал Владимир Захаров. С 1982-го она выступала в паре с Сергеем Гриньковым.

Позднее наставником пары стал Станислав Жук. Под его руководством Гриньков и Гордеева стали серебряными призерами чемпионата Европы и чемпионами мира, однако их сотрудничество было недолгим. Из-за противоречий с тренером фигуристы перешли к другому наставнику — Станиславу Леоновичу.

Пара отличалась лиричностью и чистотой катания. Программы фигуристам ставила хореограф Марина Зуева. Гордееву и Гринькова сравнивали с Ромео и Джульеттой на льду. Дуэт выступал в театре Татьяны Тарасовой «Все звезды» и гастролировал по разным странам.

В 1987 году Гордеева получила сотрясение мозга, из-за чего пара была вынуждена пропустить чемпионат СССР. Однако спортсменам удалось пробиться на Олимпиаду в Калгари в 1988-м, где они завоевали золото. Кроме того, фигуристы четыре раза становились чемпионами мира и трижды побеждали на европейских первенствах.

Екатерина Гордеева — двукратная чемпионка мира (1986 и 1987 годы), чемпионка Европы (1988 год) Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

В 1991 году Гриньков и Гордеева поженились. Через год у спортсменов родилась дочь Дарья.

«Наверное, чувства стали зарождаться после Олимпиады 88-го в Калгари, когда мне было 17. А разгорелся роман в 1989-м. Тогда был чемпионат мира в Париже. Весна, Франция — это все было очень романтично», — вспоминала Гордеева.

В 1994 году пара завоевала олимпийское золото в Лиллехаммере и стала первой на чемпионате Европы в Копенгагене. После победы на Играх фигуристы переехали в Симсбери (штат Коннектикут, США). Тренироваться можно было в любое время при условии участия в одном ледовом шоу «Звезды на льду» в год.

Как умер муж Гордеевой

До того как Гриньков переехал в США, его несколько лет беспокоили боли в спине. Это мешало проводить полноценные тренировки. Фигурист с трудом надевал коньки из-за негнущихся пальцев ноги.

Сначала врачи не смогли поставить Гринькову точный диагноз. Они предполагали, что у него смещение позвоночного диска, защемление нерва или что он застудил спину, сидя под кондиционером. По рекомендации тренера Галины Змиевской Гриньков ездил в Одессу на сеансы мануального терапевта, закачивал спину в спортзале, но это не помогало. Она болела так сильно, что фигурист не мог нормально ходить. После поездки в машине ему нужно было несколько часов лежать на диване.

20 ноября 1995 года во время тренировки на льду в американском Лейк-Плэсиде Гринькову стало плохо, он потерял сознание.

«Сергей скользил по льду, но не делал дорожку шагов. Его руки не сошлись на моей талии, чтобы начать поддержку. Я подумала, что дело в его спине. Он слегка наклонился вперед, и я спросила: „Опять спина?“ Сергей слегка покачал головой. Он был не в состоянии контролировать движения. Попытался остановиться, но продолжал катиться к бортику. Хотел ухватиться за него. У него явно кружилась голова, но мне он ничего не сказал. Потом у него подогнулись колени, и он медленно опустился на лед», — вспоминала Гордеева в книге «Мой Сергей».

Сергей Гриньков и Екатерина Гордеева на тренировке Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Гордеева позвонила в службу спасения, скорая приехала быстро. Врачи положили Гринькова на каталку и перенесли в машину. Всю дорогу в больницу они поддерживали работу сердца, но спасти спортсмена не удалось. Фигурист умер в коньках — их не успели снять в реанимации.

Вскрытие показало, что Гриньков умер от обширного инфаркта. Днем раньше у него случился микроинфаркт. По словам врачей, произошла закупорка артерий в области сердца. У фигуриста было выявлено заболевание сердечно-сосудистой системы. Фигуриста похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище.

Что рассказала Гордеева о смерти первого мужа

Гордеева рассказала в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец, что после трагедии испытывала чувство вины. Она отметила, что Гриньков не жаловался на проблемы с сердцем.

«Я была такая ответственная. А он просто очень талантливым человеком был, ему не нужно было много работать, чтобы получилось так, как нужно. Он очень стильный был во всех отношениях — начиная от того, как общаться с людьми, до одежды. Чувство вины... Я думала, что я, наверное, его перетянула с этим чертовым фигурным катанием. Ну не то что он совсем не хотел кататься, но ему и так нормально было жить. Раньше за ним врачи постоянно следили, диспансеризация каждые полгода. А когда мы стали выступать в Америке, то нас не проверяли так часто. У него где-то год болела очень сильно спина. Мы не делали элементы, которые беспокоят спину. Делали уколы. Но на сердце он не жаловался», — сказала Гордеева.

По ее словам, накануне трагедии ночью Гриньков почувствовал боль в спине.

«Я слышала про вскрытие, что накануне во сне он перенес инфаркт. Потом я услышала, что могли сделать прямой укол в сердце, но не сделали. Я полностью отдалась врачам. Врачи приехали в течение четырех-пяти минут. Я потом вспомнила, что ночью он застонал, перевернулся, даже заныл. Подумала, что приснился кошмар. Из-за спины он иногда был более уставшим, не таким активным. Так было весь ноябрь. Он терпел боль. Первое, что у меня было в голове [когда он умер], что это я виновата перед ним. Бог хороших людей забирает», — добавила Гордеева.

Фигуристка заявила в интервью, что в течение нескольких лет находилась в депрессии после смерти мужа. Ей было постоянно холодно и ничего не хотелось, а время будто остановилось.

Екатерина Гордеева Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

«Вообще не могла плакать, остановились все ощущения, только мысли, что все из-за меня. Мама с папой все время были рядом. Даше надо было сказать, и ее учительница посоветовала мне сказать все как есть. Я не могла представить, что могу с кем-то встать в пару даже на шоу», — сказала Гордеева.

Кто стал вторым мужем фигуристки Гордеевой

В 1996 году фигуристка вернулась на лед. Она выступала в различных шоу в паре с Артуром Дмитриевым, Антоном Сихарулидзе, Дэвидом Пеллетье и Джоном Циммерманом. В 2001-м олимпийская чемпионка вышла замуж за фигуриста Илью Кулика. Они расписались между гастролями в Сан-Франциско.

Кулик воспитывал Дарью как родную дочь и параллельно был ее тренером. Пара проживала в США. В 2002 году у них родилась дочь Елизавета.

В то время Гордеева участвовала в различных шоу. В 2008 году одержала победу в «Ледниковом периоде — 2» вместе с актером Егором Бероевым. По слухам, у них был роман. Гордеева и Бероева якобы регулярно встречались в одном из крупнейших отелей столицы. Оба отрицали слухи о романе.

Спустя 15 лет брак Екатерины и Ильи распался. Причины никогда не обсуждались публично. Однако бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Третий брак с канадским фигуристом

В 2020 году Гордеева вышла замуж в третий раз. Ее супругом стал бывший канадский фигурист Давид Пеллетье. Ранее он был женат на партнерше Жами Сале, у них родился сын, но спустя пять лет брак распался. В дальнейшем он остался в Канаде, занимался тренерской деятельностью и работал в шоу.

С Гордеевой Пеллетье познакомился на совместных проектах и мастер-классах. Фигуристка не сразу сообщила о третьем браке. В 2021-м в соцсетях Гордеева выложила фотографию Давида с кольцом, а затем призналась, что они отметили первую годовщину свадьбы.

Екатерина Гордеева во время ледового шоу «Татьяна Тарасова. Юбилей в кругу друзей. 7:0» в ГЦКЗ «Россия» Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Чем сейчас занимается Гордеева

Екатерина живет в Канаде, но часто бывает в США и периодически приезжает на родину. Дарья пошла по стопам родителей и активно участвует в ледовых шоу. Гордеева вместе с младшей дочерью Лизой занимается тренерской деятельностью.

В 2024 году она отмечала, что в Канаде дух соперничества и желание расти над собой у детей гораздо слабее, чем в США и России. По ее мнению, РФ отличается мощью фигурного катания на фоне других стран. Давид активно помогает супруге в семейных делах, а также продолжает работать в фигурном катании.

Читайте также:

€2 млн в год. Сбежал и вернулся за деньгами: Шварц снова возглавит «Динамо»

Российским спортсменам вернули флаг и гимн: кого это коснулось

Новый Яшин и герой Парижа: как Сафонов выиграл семь трофеев с ПСЖ