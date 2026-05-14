Новый Яшин и герой Парижа: как Сафонов выиграл семь трофеев с ПСЖ

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов завоевал свой второй чемпионский титул во Франции. Как голкипер из запасного игрока превратился в лидера лучшей команды Европы — в материале NEWS.ru.

Как Сафонов выиграл второе чемпионство в составе ПСЖ

ПСЖ на выезде обыграл своего главного преследователя «Ланс» со счетом 2:0. Команда Луиса Энрике досрочно обеспечила себе золотые медали. За тур до конца Лиги 1 (чемпионата Франции) ПСЖ лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на девять баллов.

Сафонов вышел в стартовом составе и отразил восемь ударов по воротам. Россиянин был признан лучшим игроком матча. В этом сезоне Лиги 1 Сафонов провел восемь встреч без пропущенных мячей. После матча Матвей заявил, что его не стоит сравнивать с легендарным советским вратарем Львом Яшиным.

«Это слишком сказки какие-то. Я думаю, что тут нет места этому сравнению. Люди могут говорить все что угодно, но я думаю, что сравнивать невозможно», — сказал Сафонов.

Издание Le Parisien отметило, что российский голкипер в этом матче удержал ПСЖ на плаву.

«Его уверенная игра правой рукой в дуэли с Сима (46-я), сейв грудью (54-я) и молниеносное сокращение угла обстрела перед ударом Сангаре (80-я), а также спасительный для ворот рикошет от штанги после удара Сима (75-я) позволили парижанам добиться символичной победы над командой, которая доставляла им немало хлопот весь сезон», — говорится в статье Le Parisien.

Матвей Сафонов Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Сафонов стал основным вратарем ПСЖ

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ. Стоимость трансфера составила €20 млн с учетом бонусов. Вратаря покупали в качестве сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. В прошлом сезоне Сафонов редко появлялся на поле, но выиграл с командой все трофеи — Лигу 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги, а также Лигу чемпионов.

В декабре 2024 года россиянин попал на обложку авторитетного французского издания L'Équipe. Это произошло после того, как в игре 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» Сафонов отразил отразил два пенальти в послематчевой серии и помог ПСЖ выйти в следующий раунд. Публикация вышла под заголовком «Хладнокровный страж».

Летом Доннарумма перешел в английский «Манчестер Сити». Казалось, что Сафонов получит больше игрового времени. Однако вместо итальянца ПСЖ приобрел у «Лилля» вратаря Люка Шевалье. Несмотря на его ошибки в некоторых матчах, россиянину долго не давали шанс.

6 декабря 2025 года Сафонов сыграл свой первый матч в этом сезоне Лиги 1 против «Ренна» (5:0). Шевалье пропускал встречу из-за травмы. Помимо сейвов, в том матче Сафонов запомнился уверенной игрой ногами. Его процент точных передач — 81%. Игру Матвея отметили не только болельщики ПСЖ, но и французские журналисты. После этой встречи Сафонов стал основным вратарем команды.

Матвей Сафонов из «Пари Сен-Жермен» празднует победу с трофеем после финального матча Межконтинентального кубка ФИФА 2025 Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Какой рекорд установил Сафонов в составе ПСЖ

17 декабря ПСЖ и «Фламенго» встретились в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. Исход матча решился в серии пенальти. Сафонов не сумел справиться с первым ударом, но затем отразил четыре подряд. Это произошло впервые в истории футбола.

Сафонова признали лучшим игроком матча. Сразу после завершения встречи партнеры качали Матвея на руках. Достижением россиянина восхищались во всем мире. Официальный магазин ПСЖ за несколько часов продал все футболки Сафонова. Фанаты клуба назвали вратаря «королем парижского народа». Глава ФИФА Джанни Инфантино опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с российским вратарем после финального матча Межконтинентального кубка. После этой встречи уже не было сомнений, что Сафонов останется основным вратарем ПСЖ.

Как Сафонов помог ПСЖ выйти в финал Лиги чемпионов

Соперником ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов стала мюнхенская «Бавария». Первая игра в Париже завершилась со счетом 5:4. В той встрече Сафонов отразил четыре удара, в отличие от своего коллеги Мануэля Нойера. Вратарь «Баварии» установил антирекорд Лиги чемпионов. Мануэль не смог отразить ни одного удара в створ ворот, пропустив пять голов.

Нойер неудачно начал и ответный матч в Мюнхене: нападающий ПСЖ Усман Дембеле забил уже на третьей минуте. Французы увеличили отрыв от «Баварии» до двух мячей (6:4). Учитывая первую встречу, Нойер пропустил все голы от команды Луиса Энрике после шести ударов в створ.

До конца матча «Бавария» смогла отыграться. Харри Кейн забил на 94-й минуте, пробив точно в верхний угол без шансов для российского вратаря. Всего в матче против «Баварии» Сафонов отразил пять ударов. Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru отметил уверенную игру Матвея в последних матчах.

ФК «Бавария» — «Пари Сен-Жермен», слева направо: Харри Кейн («Бавария»), Виллиан Пачо (ПСЖ), вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ) Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

«Сейчас Сафонов основной вратарь ПСЖ, помогает команде, а это самое главное», — заявил Булыкин.

Сафонов зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в последних матчах за ПСЖ, заявил NEWS.ru экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили. Он выразил надежду, что россиянин будет номинирован на звание лучшего вратаря Европы по итогам сезона.

«Чем дольше стоит, тем лучше показывает результаты. Это говорит о том, что вратарская российская и советская школа остается на передовых позициях. Я надеюсь, что по итогам года, возможно, Сафонов будет номинирован на звание лучшего вратаря Европы», — сказал Кавазашвили.

На данный момент Сафонов выиграл семь трофеев в составе ПСЖ: два титула Лиги 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. Совсем скоро у Матвея появится шанс взять восьмой. В финале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против лондонского «Арсенала». Игра состоится 30 мая в Будапеште.

