Во Франции выросло число жертв после беспорядков из-за победы ПСЖ LP: число погибших после беспорядков из-за победы ПСЖ достигло трех человек

Число погибших в результате беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, увеличилось до трех человек, сообщила газета Le Parisien. Издание напомнило о недавней гибели мотоциклиста, который стал первой жертвой.

По предоставленным данным, впоследствии были зафиксированы еще две смерти. Оба погибших упали в реку Сену.

Как рассказали очевидцы, один из мужчин прыгнул в воду самостоятельно. По информации газеты, погибший был уроженцем Руанды. Для установления обстоятельств произошедшего комиссариаты Парижа начали расследование.

Беспорядки, вспыхнувшие ранее во Франции после победы футбольного клуба ПСЖ, привели к массовым задержаниям. По данным местных СМИ, уже тогда по всей стране задержали 326 человек.

Ранее сообщалось, что футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен», включая российского вратаря Матвея Сафонова, получат по €1 млн (около 83,7 млн рублей). По информации источника, размер этого бонуса был утвержден руководством клуба еще в начале сезона. Переговоры с администрацией ПСЖ по данному вопросу вели капитаны команды Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Витинья.