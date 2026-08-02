Фигурист Сарновский возобновил тренировки после травмы Фигурист Никита Сарновский вернулся на лед после стрессового перелома ноги

Российский фигурист Никита Сарновский вернулся на лед после восстановления от стрессового перелома ноги, сообщил ТАСС информированный источник. 18-летний спортсмен пропустил более месяца тренировок и теперь его ждет полноценное восстановление.

Никита Сарновский вышел на лед вчера после стрессового перелома ноги. Фигурист пропустил более месяца тренировок, сейчас его ждет восстановление, — поделился источник.

Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года и победитель финала юниорского Гран-при России сезона-2024/25. В марте текущего года он перешел в группу Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что фигуристка Злата Саприна из академии «Ангелы Плющенко» будет представлять Киргизию на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования начнутся 20 августа в китайском Сиане. Спортсменке в августе исполнится 16 лет.

До этого ISU предоставил нейтральный статус пяти российским фигуристам. В их профилях на официальном сайте теперь стоит отметка AIN2, которая обозначает «нейтральный атлет». Для белорусских спортсменов установлен статус AIN1.