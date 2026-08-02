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02 августа 2026 в 13:22

Фигурист Сарновский возобновил тренировки после травмы

Фигурист Никита Сарновский вернулся на лед после стрессового перелома ноги

Никита Сарновский Никита Сарновский Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Российский фигурист Никита Сарновский вернулся на лед после восстановления от стрессового перелома ноги, сообщил ТАСС информированный источник. 18-летний спортсмен пропустил более месяца тренировок и теперь его ждет полноценное восстановление.

Никита Сарновский вышел на лед вчера после стрессового перелома ноги. Фигурист пропустил более месяца тренировок, сейчас его ждет восстановление, — поделился источник.

Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года и победитель финала юниорского Гран-при России сезона-2024/25. В марте текущего года он перешел в группу Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что фигуристка Злата Саприна из академии «Ангелы Плющенко» будет представлять Киргизию на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования начнутся 20 августа в китайском Сиане. Спортсменке в августе исполнится 16 лет.

До этого ISU предоставил нейтральный статус пяти российским фигуристам. В их профилях на официальном сайте теперь стоит отметка AIN2, которая обозначает «нейтральный атлет». Для белорусских спортсменов установлен статус AIN1.

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